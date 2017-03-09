«Проблема» досмотра: в Молдавии рекомендовали чиновникам не ездить в Россию

Как говорится в сообщении, в четверг спикер парламента Молдавии Андриан Канду и глава правительства Павел Филип пригласили посла России в республике Фарита Мухаметшина на встречу, в которой также приняли участие министр юстиции, руководитель МВД и представитель МИДа.

Ранее представители правительства и парламента Молдавии на встрече с российским послом передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в Россию, «допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб».

В посольство России в Молдавии подтвердили получение соответствующей ноты от МИД республики.

«Принято решение передать эту официальную ноту руководству России, в которой просят срочно принять меры для того, чтобы остановить эти превышения полномочий. Российский посол проинформирован, что пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — отмечено в сообщении.

Президент против рекомендаций

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, выступил против рекомендации кабмина чиновникам республики.

«Отмечаю, что мне неизвестны детали об указанных правительством и парламентом случаях, но из их публичных заявлений можно сделать вывод, что их решение запретить государственным чиновникам поездки в Российскую Федерацию ненормально», — написал Додон в Facebook.

По его словам, «возможно были некоторые сбои, также, как и у нас на границе, но это не оправдывает решение, которое может заблокировать хорошие отношения, которые мы начали строить с Российской Федерацией».

«Я продолжу поездки в Москву и продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией. На следующей неделе предприму рабочий визит в Россию», — заключил Додон.

Молдавский президент заявил РИА Новости, что ему лично неизвестно о фактах допроса и обысков молдавских чиновников при въезде в Россию. «Собираем информацию по фактам, о которых говорят в правительстве», — заявил Додон.

Россия внимательно изучит ноту

Посольство России в Молдавии подтверждает получение ноты от МИД республики в связи с ситуацией вокруг пребывания на территории России молдавских официальных лиц, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Анатолий Лошаков.

«Посольство России в Молдавии подтверждает получение ноты министерства иностранных дел и европейской интеграции в связи с ситуацией вокруг пребывания на территории России молдавских официальных лиц», — сообщил Лошаков.

По его словам, содержащиеся в ноте сведения будут рассмотрены и внимательно изучены.

«Российская сторона последовательно высказывается за дружественный и конструктивный характер российско-молдавских отношений и намерена продолжать оставаться приверженной принципам взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах двустороннего диалога», — отметил Лошаков.

Противостояние президента и парламента

Это уже не первое за последнее время расхождение позиций президента и правительства Молдавии по вопросам, связанным с Россией.