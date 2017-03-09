«Проблема» досмотра: в Молдавии рекомендовали чиновникам не ездить в Россию

В посольство России в Молдавии подтвердили получение соответствующей ноты от МИД республики.
Обыски и допросы
Ранее представители правительства и парламента Молдавии на встрече с российским послом передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в Россию, «допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб».
Как говорится в сообщении, в четверг спикер парламента Молдавии Андриан Канду и глава правительства Павел Филип пригласили посла России в республике Фарита Мухаметшина на встречу, в которой также приняли участие министр юстиции, руководитель МВД и представитель МИДа.
«Принято решение передать эту официальную ноту руководству России, в которой просят срочно принять меры для того, чтобы остановить эти превышения полномочий. Российский посол проинформирован, что пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — отмечено в сообщении.
Президент против рекомендаций
Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, выступил против рекомендации кабмина чиновникам республики.
«Отмечаю, что мне неизвестны детали об указанных правительством и парламентом случаях, но из их публичных заявлений можно сделать вывод, что их решение запретить государственным чиновникам поездки в Российскую Федерацию ненормально», — написал Додон в Facebook.
По его словам, «возможно были некоторые сбои, также, как и у нас на границе, но это не оправдывает решение, которое может заблокировать хорошие отношения, которые мы начали строить с Российской Федерацией».
«Я продолжу поездки в Москву и продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией. На следующей неделе предприму рабочий визит в Россию», — заключил Додон.
Молдавский президент заявил РИА Новости, что ему лично неизвестно о фактах допроса и обысков молдавских чиновников при въезде в Россию. «Собираем информацию по фактам, о которых говорят в правительстве», — заявил Додон.
Россия внимательно изучит ноту
Посольство России в Молдавии подтверждает получение ноты от МИД республики в связи с ситуацией вокруг пребывания на территории России молдавских официальных лиц, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Анатолий Лошаков.
«Посольство России в Молдавии подтверждает получение ноты министерства иностранных дел и европейской интеграции в связи с ситуацией вокруг пребывания на территории России молдавских официальных лиц», — сообщил Лошаков.
По его словам, содержащиеся в ноте сведения будут рассмотрены и внимательно изучены.
«Российская сторона последовательно высказывается за дружественный и конструктивный характер российско-молдавских отношений и намерена продолжать оставаться приверженной принципам взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах двустороннего диалога», — отметил Лошаков.
Противостояние президента и парламента
Это уже не первое за последнее время расхождение позиций президента и правительства Молдавии по вопросам, связанным с Россией.
Так, ранее члены кабинета министров Молдавии утвердили отзыв Дмитрия Брагиша — посла республики в России, который, по совместительству, занимает пост дипломатического представителя в Таджикистане. При этом неизвестно, по какой причине решено отозвать молдавского дипломата.
Также премьер республики Павел Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, среди которых были одобренные кабмином дипломаты в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпред в ООН. Додон отказался утвердить послов в Белоруссии, Великобритании и Австрии.
Неназванный чиновник в администрации молдавского президента заявил, что между Додоном и Филипом шел спор по поводу послов страны в ряде стран. Это произошло после того, как 24 февраля Додон объявил о несогласии с тем, чтобы направить на дипломатическую службу в Белоруссию и Великобританию однопартийцев Филипа Владимира Чобану и Игоря Кипия.
Президент, по словам источника «Ъ», выступал против назначения послов, которые не будут защищать интересы страны. Кроме того, Додон также раскритиковал партийный принцип назначения дипломатов, отмечает чиновник.
Позднее Додон заявил, что намерен отправить послом республики в Москве своего советника по внешней политике Андрея Негуцу.
Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии «жизненно необходимо восстановить отношения с Россией».
Глава правительства Павел Филип — член Демократической партии Молдавии, которая выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.