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22:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины

Россия передала в Международный суд ООН документы, в которых выражена позиция Москвы о конфликте в Донбассе. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на слушаниях в Гааге.

Источник: AP 2017

По его словам, 800 страничное досье содержит материалы, подлинность которых можно подтвердить с помощью открытых источников. Таким образом, были предоставлены скриншоты из социальных сетей и архив новостей, в частности, украинских средств массовой информации.

Рассмотрение иска Украины к России в Международном суде ООН началось 6 марта. Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

9 марта суд заслушал аргументы Москвы, а 8-го — Киева. В тот же день украинская сторона решила передать суду всю непубличную переписку с российскими властями, которая велась с момента начала конфликта в Донбассе. Американский юрист Давид Зионц, один из представителей делегации в Гааге отметил, что таким образом Украина намерена доказать ложность российских обвинений в том, что Киев не предоставлял Москве конкретных претензий.

О намерении Киева передать в Международный суд ООН данный иск против России в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко сообщили 16 января. В Москве в ответ заявили о намерении использовать в ходе слушаний все доступные средства правовой защиты.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев попытался силой подавить выступления в ряде районов Донецкой и Луганской областях, вызванные насильственной сменой власти в стране. Украинские власти полагают, что они были инспирированы Москвой.

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