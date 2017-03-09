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22:26 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Канады обвинила Москву в клевете в отношении ее деда

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обвинила Москву в распространении недостоверной информации о том, что ее дед Михаил Хомяк сотрудничал с фашистами во время Второй мировой войны, пишет The Washington Post.

Источник: AP 2017

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 1940-х годах Хомяк руководил украиноязычной газетой в Кракове во время оккупации. Издание публиковало пропагандистские материалы нацистов. После войны Хомяк эмигрировал в канадскую провинцию Альберта, где стал видным членом украинской общины.

Фриланд не опровергла эти сообщения, однако попыталась связать сообщения о прошлом своего деда с так называемой российской кампанией по дезинформации, говорится в статье.

«Это ни для кого не секрет. Американские власти и даже Ангела Меркель ранее заявили, что со стороны России были попытки дестабилизировать западные демократии. Думаю, никто бы не удивился, если бы эти попытки направили против Канады», — заявила министр.

Как пишет The Washington Post, сведения о родственнике главы МИД Канады распространяли «пророссийские сайты». Пресс-секретарь посольства России в Оттаве Кирилл Калинин, комментируя ситуацию, заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о родственнике Фриланд. При этом он подчеркнул, что нацизм и его последователи достойны безоговорочного осуждения.

Ранее в интервью канадской газете The Globe and Mail Калинин заметил, что Фриланд ни на одной из своих пресс-конференций так и не ответила прямо на вопрос о том, чем именно занимался ее дед в Кракове во время Второй мировой войны. Он также добавил, что российские власти не имеют отношения к публикациям о Хомяке.

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