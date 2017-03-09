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23:42 (мск), источник: Zakon.kz

Багдат Мусин возмутился очередью иностранцев в алматинском РОВД

Мусин отметил, что у иностранцев, вынужденных простаивать в огромных очередях в госучреждениях, может сформироваться негативное впечатление о нашей стране и сервисе оказываемых госуслуг.

Источник: Zakon.kz

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин посетил РОВД Алматы и обратил внимание на очереди, в которых вынуждены стоять иностранцы, передает Zakon.kz.

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Багдат Мусин побывал в алматинском РОВД для ознакомления с проводимым пилотным проектом по сокращению времени, затрачиваемого на уголовные дела. Во время инспекции он обратил внимание на огромное количество людей, стоящих в ожидании в коридорах отделения полиции. Он предположил, что все они ждут следователей, чтобы подать заявление. Однако, как выяснилось, это иностранцы, пришедшие в РОВД для оформления временной регистрации.

В сообщении на своей странице в Facebook Багдат Мусин отметил, что у иностранцев, вынужденных простаивать в огромных очередях в госучреждениях, может сформироваться негативное впечатление о нашей стране и сервисе оказываемых госуслуг.

«Был в Алматинском РОВД, ознакомился с проводимым пилотным проектом, в рамках совместного приказа Генерального прокурора РК и министра внутренних дел РК.

«Невооруженным взглядом видно, что поток людей большой, даже не большой, а огромный! На входе стоит человек 20−30… сразу подумал, что это все люди, которые ждут следователей или пришли со своими заявлениями, и ждут пока их примут. Потом мне объяснили, что это пришли регистрироваться иностранцы. Оказывается, в день их приходит порядка 300 человек… это люди, которые приехали из-за границы, и проходят регистрацию по месту жительства», — поделился наблюдением Мусин.

Он отметил, что люди, пришедшие регистрироваться, стоят в одной толпе с теми, кто пришел по прямым вопросам РОВД — подать заявление или к следователю на допрос.

«Так вот, эти 300 человек — это иностранцы, которые судят о стране по итогу этого похода за регистрацией. У них остаются впечатления о казахстанской сервисности именно от этой госуслуги… и что же они расскажут в своей стране о казахстанских госуслугах?» — написал Мусин.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры Багдат Мусин предложил министру информации и коммуникаций Казахстана Даурену Абаеву и председателю правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхану Оспанову рассмотреть вариант передачи процедуры регистрации иностранцев в ЦОНы.

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