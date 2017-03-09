Суд объявил полный текст решения по делу об избрании меры пресечения Насирову

Онищенко предложил внести залог за Насирова в обмен на неприкосновенность

Напомним, Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста на 60 суток и назначил залог в 100 млн гривен.

Как сообщалось, вечером 2 марта председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что полученная от Государственной фискальной службы рассрочка по уплате ренты за добычу природного газа, была частью схемы фирм нардепа Александра Онищенко в завладении средствами ПАО «Укргаздобыча» на сумму 740,07 млн грн.

САП подозревает Насирова в том, что тот нанес бюджету ущерб на 2 млрд грн.