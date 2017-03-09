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9 марта, источник: Ictv.ua

Суд в Гааге: первое решение может появиться в начале апреля

Временное решение по России Международный суд ООН в Гааге может вынести до 5 апреля.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий, передает 112.

— Сам суд может длиться очень долго — годы. А до вынесения финального решения мы были бы заинтересованы в том, чтобы суд вынес временное решение и заставил бы Россию прекратить действия, которые она оказывает. Мы ожидаем такого решения где-то до 5 апреля. Я думаю, что на этом этапе аргументация была весьма солидной, — сказал он.

Ранее Елена Зеркаль сообщила, что решение суда в Гааге по иску Украины может быть до конца апреля.

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