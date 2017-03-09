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9 марта, источник: Ictv.ua

МВФ требует от Украины пенсионной реформы

Международный валютный фонд настаивает на обязательном проведении пенсионной реформы в Украине.

Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает Укринформ.

— Что касается пенсий, мы считаем, что пенсионная реформа имеет решающее значение для обеспечения стабильности пенсионной системы и способности обеспечить лучшие пенсии для людей, завершивших трудовую деятельность, большинство из которых находится в затруднительном положении, — сказал Райс.

Вместе с тем, он добавил, что правительство Украины согласилось с необходимостью всеобъемлющей пенсионной реформы. По словам Райса, сейчас Фонд и украинская сторона работают над тем, какой должна быть пенсионная система в Украине, и как в нее должны поступать деньги.

Напомним, ранее МВФ согласовал с Украиной обновленный меморандум. Среди его требований — реформы пенсионной системы, рынка земли и банковской системы.

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