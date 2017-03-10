Олланд обратился к компании, желающей строить стену между США и Мексикой

Президент США Дональд Трамп, сделавший борьбу с нелегальной иммиграцией главной темой своей предвыборной кампании, после вступления в должность распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, что вызвало критику ряда европейских политиков.

LafargeHolcim недавно заявляла о готовности «ответить на запросы инфраструктуры США».

«Я думаю, что есть рынки, на которых следует проявить благоразумие, прежде чем выставлять свою кандидатуру», — заявил Олланд, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Деятельность компании Lafarge ранее стала объектом повышенного внимания в связи с функционированием одного из ее заводов в Сирии. Неделю назад компания признала, что руководство предприятия на северо-востоке Сирии финансировало боевиков вооруженных формирований в 2012—2014 годах с целью обеспечения безопасности сотрудников предприятия и продолжения его функционирования.

Французская Lafarge и швейцарская Holcim, производящие строительные материалы, согласовали сделку о слиянии в марте 2015 года.