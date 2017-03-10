Олланд обратился к компании, желающей строить стену между США и Мексикой
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд призвал
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд призвал
Президент США Дональд Трамп, сделавший борьбу с нелегальной иммиграцией главной темой своей предвыборной кампании, после вступления в должность распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, что вызвало критику ряда европейских политиков.
LafargeHolcim недавно заявляла о готовности «ответить на запросы инфраструктуры США».
«Я думаю, что есть рынки, на которых следует проявить благоразумие, прежде чем выставлять свою кандидатуру», — заявил Олланд, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
Деятельность компании Lafarge ранее стала объектом повышенного внимания в связи с функционированием одного из ее заводов в Сирии. Неделю назад компания признала, что руководство предприятия на
Французская Lafarge и швейцарская Holcim, производящие строительные материалы, согласовали сделку о слиянии в марте 2015 года.