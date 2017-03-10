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01:35 (мск), источник: РИА Новости

США намерены развивать наступление на Ракку в Сирии вместе с Турцией

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США намерены проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) вместе с Турцией и партнерами по коалиции, заявили РИА Новости в госдепартаменте.

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«Мы продолжим планировать последующие этапы освобождения Ракки вместе с союзниками по коалиции (против ИГ), в частности, с Турцией», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Представитель госдепартамента напомнил, что «Сирийские демократические силы» при поддержке возглавляемой США коалиции с 4 ноября 2016 года уже освободили от ИГ около 6 тысяч квадратных километров территории и более 100 деревень.

Сирийские демократические силы (SDF) состоят из вооруженных отрядов курдов и арабов общей численностью около 50 тысяч человек. В ноябре они начали операцию по освобождению Ракки, которая считается неофициальной столицей ИГ в Сирии.

Комментарий госдепартамента последовал в ответ на заявление пресс-секретаря SDF Таляля Село, который сказал, что «Сирийские демократические силы» не допустят какого-либо участия Турции в освобождении Ракки. Он также назвал Турцию «оккупантом северной Сирии».

Со своей стороны глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг сообщил, что проведение операции по освобождению Ракки обсуждалось ранее на этой неделе на встрече начальников генштабов Турции, США и России. Однако, по его словам, никакого решения принято не было, а американская сторона продемонстрировала нерешительность.

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