Климкин предложил изменить «нормандский» формат
Заявление он сделал во время своей рабочей поездки в США.
Заявление он сделал во время своей рабочей поездки в США.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал сменить «нормандский» формат на будапештский.
Об этом передает «24 канал».
Он предлагает привлечь к переговорам США, Великобританию и Россию. Ведь именно они гарантировали Украине безопасность в обмен на ядерное разоружение в 1994 году.
И теперь США должны играть свою роль в переговорах по Крыму и Донбассу, убежден министр.