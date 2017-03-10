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07:27 (мск), источник: Обозреватель

Климкин предложил изменить «нормандский» формат

Заявление он сделал во время своей рабочей поездки в США.

Источник: AP 2017

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал сменить «нормандский» формат на будапештский.

Об этом передает «24 канал».

Он предлагает привлечь к переговорам США, Великобританию и Россию. Ведь именно они гарантировали Украине безопасность в обмен на ядерное разоружение в 1994 году.

И теперь США должны играть свою роль в переговорах по Крыму и Донбассу, убежден министр.

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