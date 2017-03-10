СМИ: глава ФБР рассказал конгрессу о расследовании «вмешательства России»

Коми встречался с так называемой бандой восьми с наиболее высоким уровнем допуска секретности. В эту группу входят спикер палаты представителей Пол Райан и лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси, лидеры фракций в сенате Митч Макконнелл и Чак Шумер, сенаторы Ричард Берр и Марк Уорнер из комитета сената по разведке, а также Девин Нуньес и Адам Шифф из комитета по разведке в палате представителей.

Встреча прошла за закрытыми дверями.

Не исключено, что помимо «российского вмешательства» директору ФБР придется также ответить на вопрос об обвинениях президента Дональда Трампа в адрес предыдущего главы государства Барака Обамы в прослушивании телефонов Трампа.

Демократы в конгрессе также связали с «российским вмешательством» вопрос о налоговой декларации Трампа, которую тот отказался обнародовать. Демократы не оставляют надежды, что связи Трампа с Россией, подтверждения которых на данный момент не нашлось, удастся найти в его декларации. Белый дом заявил, что Трамп не собирается публиковать налоговую декларацию, поскольку налоговая служба проводит аудит.

Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря «российскому вмешательству», но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.