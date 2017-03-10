Донской назвал подготовку Приморского края к пожароопасному сезону неэффективной

Об этом «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и пресс-службу министерства.

«В телеграмме, направленной Сергеем Донским Владимиру Миклушевскому (губернатору Приморского края — прим. ТАСС), говорится, что подготовка региона к пожароопасному сезону характеризуется как “неэффективная”, а организация мероприятий по предупреждению, мониторингу и тушению лесных пожаров ведется на низком уровне», — говорится в сообщении.

Министр так же потребовал от губернатора взять подготовку Приморского края к борьбе с лесными пожарами под личный контроль, в частности, принять меры для соблюдения запрета на выжигание травы, обеспечить необходимый уровень готовности сил и средств для своевременного выявления и тушения пожаров.

За первую неделю марта в Приморском крае разгорелось три лесных пожара общей площадью 64 га. При этом среднесуточная температура в регионе не поднимается выше нуля.