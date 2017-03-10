Дальневосточный Арбитраж отменил решение предыдущих судов по делу Пушкарева
Дело передано на новое рассмотрение.
Дело передано на новое рассмотрение.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в Хабаровске 9 марта рассмотрел кассационную жалобу Управления Федеральной Антимонопольной службы по Приморскому краю (УФАС) по делу ООО «Востокцемент». Как сообщает корреспондент РИА VladNews, кассационная инстанция приняла постановление отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, а также изменить состав суда.
Речь идет о результатах расследования антимонопольного ведомства, которое явилось отправной точкой в деле арестованного главы Владивостока Игоря Пушкарева. УФАС указал, что с 2008 года глава Владивостока организовал приобретение строительных материалов с нарушением закона у компании ООО «Востокцемент», владельцем которой является семья Игоря Пушкарева. Обвинения, основанные на этом расследовании, были предъявлены Игорю Пушкареву 2 июня 2016 года, на следующий день после задержания.
Суды первых двух инстанций признали незаконным это решение УФАС.
Сам Игорь Пушкарев на суде 21 февраля прокомментировал это так: «Меня обвиняют в том, что я пользуюсь служебными полномочиями, что я создал такие условия, чтобы МУП выиграл.
Напомним, 21 февраля Басманный районный суд Москвы продлил до 30 мая срок содержания под стражей главе Владивостока Игорю Пушкареву. 9 марта Басманный суд временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Защита намерена обжаловать это решение.