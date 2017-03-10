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03:15 (мск), источник: VLADNEWS

Дальневосточный Арбитраж отменил решение предыдущих судов по делу Пушкарева

Дело передано на новое рассмотрение.

Источник: VLADNEWS

Арбитражный суд Дальневосточного округа в Хабаровске 9 марта рассмотрел кассационную жалобу Управления Федеральной Антимонопольной службы по Приморскому краю (УФАС) по делу ООО «Востокцемент». Как сообщает корреспондент РИА VladNews, кассационная инстанция приняла постановление отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, а также изменить состав суда.

Речь идет о результатах расследования антимонопольного ведомства, которое явилось отправной точкой в деле арестованного главы Владивостока Игоря Пушкарева. УФАС указал, что с 2008 года глава Владивостока организовал приобретение строительных материалов с нарушением закона у компании ООО «Востокцемент», владельцем которой является семья Игоря Пушкарева. Обвинения, основанные на этом расследовании, были предъявлены Игорю Пушкареву 2 июня 2016 года, на следующий день после задержания.

Суды первых двух инстанций признали незаконным это решение УФАС.

Сам Игорь Пушкарев на суде 21 февраля прокомментировал это так: «Меня обвиняют в том, что я пользуюсь служебными полномочиями, что я создал такие условия, чтобы МУП выиграл. Во-первых, сам абсурд обвинять мэра в том, чтобы МУП проигрывал. МУП специально создан в соответствии с законом, чтобы оказывать услуги городу. По содержанию, в частности, дорог, эксплуатации их и так далее. И то, что выигрывал в соответствии с законом, было такое от ФАС решение — прошли два суда, в том числе и апелляционные инстанции, доказывающие, что вообще необоснованность была этих обвинений. И следствие долгое время нам отказывало в том, чтобы в материалы дела эти решения судов включить. Потому что это имеет первостепенное значение для меня».

Напомним, 21 февраля Басманный районный суд Москвы продлил до 30 мая срок содержания под стражей главе Владивостока Игорю Пушкареву. 9 марта Басманный суд временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Защита намерена обжаловать это решение.

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