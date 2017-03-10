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03:48 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье назначен и.о. руководителя СУ Андрей Уткин

Накануне Сергей Бобровничий был отправлен в отставку.

Источник: http://primorsky.sledcom.ru/

Временно исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета по Приморскому краю был назначен полковник юстиции, первый заместитель руководителя управления Андрей Олегович Уткин, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что в четверг, 9 марта, указом президента РФ был отстранен от должности руководитель Следственного управления Сергей Бобровничий.

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