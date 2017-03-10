В Приморье назначен и.о. руководителя СУ Андрей Уткин
Накануне Сергей Бобровничий был отправлен в отставку.
Накануне Сергей Бобровничий был отправлен в отставку.
Временно исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета по Приморскому краю был назначен полковник юстиции, первый заместитель руководителя управления Андрей Олегович Уткин, сообщает РИА VladNews.
Напомним, что в четверг, 9 марта, указом президента РФ был отстранен от должности руководитель Следственного управления Сергей Бобровничий.