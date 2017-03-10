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04:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт: Первые результаты смены собственника на «Амурметалле» увидим в конце года

Губернатор края провел встречу с трудовым коллективом завода.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре встретился с трудовым коллективом ОАО «Амурметалл». В работе также приняли участие новые собственники предприятия — представители компании «Торэкс», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Глава региона и руководство «Амурметалла» рассказали о текущей ситуации на производстве, а также ответили на вопросы работников предприятия.

Было отмечено, что сейчас ситуация на заводе стабильная. Решены вопросы по заработной плате, при содействии федеральных и краевых властей достигнуты договоренности с энергетиками. Это позволит не прерывать производственный процесс. Так, в планах на март — выпуск 12 тысяч тонн жидкой стали на базе сырья, которое предоставляет компания «Торэкс».

Глава края подчеркнул, что новому собственнику, параллельно с процессом передачи имущественного комплекса, уже сейчас нужно заниматься поиском новых рынков сбыта.

«Процедура смены собственника, передачи имущества займет два-три месяца, а результаты будут видны только к концу года. Но для нас важно, чтобы запуск производства новым собственником и модернизация шли без остановки основного производства. Мы также рассчитываем на увеличение передела на заводе и рост производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Будем помогать предприятию в поиске новых заказов», — отметил Вячеслав Шпорт.

Напомним, что компания «Торэкс» приобрела имущественный комплекс завода «Амурметалл» в конце января 2017 года. С участием нового собственника в крае планируется реализовать программу развития металлургической промышленности. Также власти региона вместе с Минвостокразвития РФ разрабатывают для нового инвестора пакет преференций. Речь может идти о льготных тарифах на перевозку металлолома и возможности стать резидентом территории опережающего развития «Комсомольск».

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