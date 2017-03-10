Вячеслав Шпорт: Первые результаты смены собственника на «Амурметалле» увидим в конце года
Губернатор края провел встречу с трудовым коллективом завода.
Губернатор края провел встречу с трудовым коллективом завода.
Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в
Глава региона и руководство «Амурметалла» рассказали о текущей ситуации на производстве, а также ответили на вопросы работников предприятия.
Было отмечено, что сейчас ситуация на заводе стабильная. Решены вопросы по заработной плате, при содействии федеральных и краевых властей достигнуты договоренности с энергетиками. Это позволит не прерывать производственный процесс. Так, в планах на март — выпуск 12 тысяч тонн жидкой стали на базе сырья, которое предоставляет компания «Торэкс».
Глава края подчеркнул, что новому собственнику, параллельно с процессом передачи имущественного комплекса, уже сейчас нужно заниматься поиском новых рынков сбыта.
«Процедура смены собственника, передачи имущества займет
Напомним, что компания «Торэкс» приобрела имущественный комплекс завода «Амурметалл» в конце января 2017 года. С участием нового собственника в крае планируется реализовать программу развития металлургической промышленности. Также власти региона вместе с Минвостокразвития РФ разрабатывают для нового инвестора пакет преференций. Речь может идти о льготных тарифах на перевозку металлолома и возможности стать резидентом территории опережающего развития «Комсомольск».