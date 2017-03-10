FT: в Кремниевой долине сомневаются в возможности сотрудничества с Ассанжем

Ранее Ассанж сообщил, что WikiLeaks предоставит разработчикам программного обеспечения эксклюзивный доступ к сведениям о хакерских инструментах ЦРУ, которые оказались в распоряжении сайта.

Сайт WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефоном и телевизоров. Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

В беседе с изданием представители ряда ведущих компаний заявили, что подобное сотрудничество является маловероятным ввиду этических и юридических препятствий. Собеседники газеты отметили, что секретный характер опубликованных документов означает, что даже простое ознакомление с ними без предварительного разрешения властей США будет являться незаконным. Некоторые представители IT-бизнеса упомянули о корпоративной политике, не предусматривающей взаимодействие с «преступными элементами», в список которых, по их мнению, входит WikiLeaks.

В то же время другие программисты предупредили, что их сдержанность в отношении предложений Ассанжа может измениться, в случае если будущие публикации WikiLeaks продемонстрируют дальнейшие перспективы ущерба для отрасли, пишет газета.