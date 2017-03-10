Мэй призвала Запад активнее противостоять России на Балканах

Об этом британский премьер заявила на встрече в четверг с лидерами ЕС. Текст ее выступления опубликован на сайте британского правительства.

Мэй заявила, что обеспокоена «растущей нестабильностью» в этом регионе и вызванными этим рисками для «коллективной безопасности».

«В свете недавних попыток устроить госпереворот в Черногории я попрошу нас сделать больше для противодействия российской дезинформационной кампании, которая дестабилизирует ситуацию, и сделать более зримой заинтересованность Запада этим регионом», — заявила Мэй.