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04:36 (мск), источник: РБК

Мэй призвала Запад активнее противостоять России на Балканах

Премьер-министра Великобритании Тереза Мэй призвала Запад усилить противодействие российской «дезинформации», которая дестабилизирует ситуацию на Западных Балканах.

Источник: Reuters

Об этом британский премьер заявила на встрече в четверг с лидерами ЕС. Текст ее выступления опубликован на сайте британского правительства.

Мэй заявила, что обеспокоена «растущей нестабильностью» в этом регионе и вызванными этим рисками для «коллективной безопасности».

«В свете недавних попыток устроить госпереворот в Черногории я попрошу нас сделать больше для противодействия российской дезинформационной кампании, которая дестабилизирует ситуацию, и сделать более зримой заинтересованность Запада этим регионом», — заявила Мэй.

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