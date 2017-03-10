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05:08 (мск), источник: РИА Новости

Офис по этике недоволен тем, что Белый дом не наказал советника Трампа

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Независимое управление по этике при правительстве США недовольно, что советника президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй не наказали за рекламу марки одежды, носящей имя дочери президента Иванки Трамп.

Источник: Reuters

«Если не предпринимать дисциплинарных действий против высокопоставленного официального лица при подобных обстоятельствах, это вызывает риск подрыва всей программы по этике», — говорится в письме руководителя управления по этике Уолтера Шауба заместителю юрисконсульта Белого дома Стефану Пассантино, которое цитирует агентство Рейтер.

Ранее Шауб усмотрел в словах Конуэй конфликт интересов и нарушение этических норм. Шауб является назначенцем предыдущего президента, демократа Барака Обамы.

Спорная ситуация возникла, когда Конуэй в эфире телеканала Fox призвала американцев покупать товары под маркой Ivanka Trump. Это было сделано вскоре после того, как от этой марки отказалась сеть магазинов Nordstrom.

Белый дом пояснил ранее, что Конуэй «действовала непредумышленно и с крайне малой вероятностью может повторить что-либо подобное». С Конуэй «провели соответствующие беседы», уточнили в Белом доме.

Сам президент Трамп неоднократно защищал свою дочь и заявлял, что та сталкивается с нечестным отношением к себе.

Комментарии
1
Северный Мишка
Ужас! Ужас! Суматоха во вражеском стане!
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