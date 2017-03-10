Офис по этике недоволен тем, что Белый дом не наказал советника Трампа

«Если не предпринимать дисциплинарных действий против высокопоставленного официального лица при подобных обстоятельствах, это вызывает риск подрыва всей программы по этике», — говорится в письме руководителя управления по этике Уолтера Шауба заместителю юрисконсульта Белого дома Стефану Пассантино, которое цитирует агентство Рейтер.

Спорная ситуация возникла, когда Конуэй в эфире телеканала Fox призвала американцев покупать товары под маркой Ivanka Trump. Это было сделано вскоре после того, как от этой марки отказалась сеть магазинов Nordstrom.

Белый дом пояснил ранее, что Конуэй «действовала непредумышленно и с крайне малой вероятностью может повторить что-либо подобное». С Конуэй «провели соответствующие беседы», уточнили в Белом доме.

Сам президент Трамп неоднократно защищал свою дочь и заявлял, что та сталкивается с нечестным отношением к себе.