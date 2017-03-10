Мэр Хабаровска прокомментировал обыски у руководства Водоканала
Александр Соколов надеется, что сотрудники муниципального предприятия «будут отстаивать свои позиции».
Александр Соколов надеется, что сотрудники муниципального предприятия «будут отстаивать свои позиции».
Мэр Хабаровска Александр Соколов прокомментировал ситуацию, связанную с обысками у руководителей МУП «Водоканал». По словам градоначальника, к работе самого предприятия у него претензий нет, а в остальном стоит подождать выводов следствия, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что, по данным регионального отделения Общероссийского народного фронта, в квартирах у руководителей Водоканала прошли обыски. У главного инженера МУПа обнаружили 50 млн рублей. Деятельностью коммунальщиков заинтересовалась прокуратура, куда с просьбой о проведении проверки обратились активисты регионального отделения ОНФ.
«Предприятие [Водоканал] работает, работает устойчиво. А о том, что там происходит по линии проверяющих структур, нас пока не информируют. Мы черпаем информации из ваших источников, [из СМИ].