Мэр Хабаровска прокомментировал обыски у руководства Водоканала

Мэр Хабаровска Александр Соколов прокомментировал ситуацию, связанную с обысками у руководителей МУП «Водоканал». По словам градоначальника, к работе самого предприятия у него претензий нет, а в остальном стоит подождать выводов следствия, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что, по данным регионального отделения Общероссийского народного фронта, в квартирах у руководителей Водоканала прошли обыски. У главного инженера МУПа обнаружили 50 млн рублей. Деятельностью коммунальщиков заинтересовалась прокуратура, куда с просьбой о проведении проверки обратились активисты регионального отделения ОНФ.