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06:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэр Хабаровска прокомментировал обыски у руководства Водоканала

Александр Соколов надеется, что сотрудники муниципального предприятия «будут отстаивать свои позиции».

Источник: Губерния онлайн

Мэр Хабаровска Александр Соколов прокомментировал ситуацию, связанную с обысками у руководителей МУП «Водоканал». По словам градоначальника, к работе самого предприятия у него претензий нет, а в остальном стоит подождать выводов следствия, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что, по данным регионального отделения Общероссийского народного фронта, в квартирах у руководителей Водоканала прошли обыски. У главного инженера МУПа обнаружили 50 млн рублей. Деятельностью коммунальщиков заинтересовалась прокуратура, куда с просьбой о проведении проверки обратились активисты регионального отделения ОНФ.

«Предприятие [Водоканал] работает, работает устойчиво. А о том, что там происходит по линии проверяющих структур, нас пока не информируют. Мы черпаем информации из ваших источников, [из СМИ]. Какие-то запросы посылать и ждать ответов сейчас, наверное, не стоит. Органы разбираются. Будем надеяться, что Водоканал, его работники, будут свои позиции отстаивать, доказывать, защищать. А что-либо ответить — пока еще рано, как всегда», — заявил мэр Хабаровска.

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