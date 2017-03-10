Начальника 242-го учебного центра ВДВ в Омске сняли с должности

Начальник 242-го учебного центра ВДВ Аркадий Фурдеев ушел в отставку. Полковника сняли с должности, Фурдеев продолжит службу в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище.

Отметим, что Аркадий Фурдеев возглавил омский учебный центр в августе 2015 года практически сразу же после обрушения части казармы. Напомним, что в результате той трагедии погибли 24 солдата-срочника.

Нового начальника офицерам и курсантам ещё не представили.