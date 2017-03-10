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07:32 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Петренко: Украинцы смогут получать пособие на ребенка через интернет

Родители новорожденных смогут получить помощь на содержание ребенка через интернет.

Источник: Telegraf.com.ua

Министерства юстиции и социальной политики в ближайшее время запустят проект, благодаря которому родители новорожденных смогут получить помощь на содержание ребенка через интернет. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время презентации услуги по получению в роддоме справки о регистрации места проживания новорожденного ребенка.

«Могу анонсировать, что в ближайшие недели мы запустим еще один проект совместно с Министерством социальной политики — для возможности получения пособия на содержание ребенка через интернет. Чтобы молодая украинская семья могла через онлайн-сервис, через онлайн-дом юстиции при регистрации рождения ребенка на свою платежную карточку получить те деньги, которые государство выделяет при рождении ребенка», — отметил министр.

Он напомнил, что два года назад Минюст запустил пилотный проект по получению свидетельства о рождении ребенка в роддомах.

«Многие скептики не верили, что этот проект станет национальным. Повторюсь, что во всех без исключения районных центрах 474 родильные дома предоставляют такую услугу. Будем делать все, чтобы при рождении ребенка молодая украинская семья думала о ее воспитании, а о документах будет заботиться Министерство юстиции», — отметил Петренко.

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