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07:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Порядок замены отстраненного главы Владивостока пропишут в уставе после 14 марта

На этот день назначены публичные слушания.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.

Порядок исполнения обязанностей главы Владивостока в случае его временного отстранения от должности пропишут в уставе. Пока такого механизма в главном документе города нет. Публичные слушания по соответствующим поправкам состоятся 14 марта, а новый порядок может заработать при положительном стечении обстоятельств к маю, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что накануне, 9 марта, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Решение суда еще не вступило в законную силу. У защиты есть 10 дней на обжалование. То есть, в случае, если адвокаты не подадут апелляцию, то 19 марта решение вступит в законную силу, и Пушкарев будет официально временно отстранен.

«Можно это назвать и пробелом, потому что временное лишение полномочий никто не рассматривал в рамках муниципального образования города Владивостока. Такие случаи у нас не прописаны», — пояснил агентству председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению Михаил Веселов.

Этот порядок может появиться после внесения соответствующих изменений в устав города. В феврале Дума города инициировала проведение публичных слушаний по корректировке устава. Среди прочих изменений есть и вопрос о корректировке п. 2 ст. 29 («Досрочное прекращение полномочий главы города Владивостока») устава Владивостока.

Предлагается этот пункт устава прописать следующим образом: «В случае досрочного прекращения полномочий главы города Владивостока либо применения к нему мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель (заместитель) главы администрации города Владивостока. Очередность исполнения обязанностей между первыми заместителями, заместителями главы администрации города Владивостока устанавливается главой города Владивостока путем издания распоряжения».

Публичные слушания состоятся 14 марта. После чего сначала профильный комитет, а после Дума города примут решение о корректировке главного документа. Далее новую версию направят в Минюст. При положительном стечении обстоятельств, по словам Михаила Веселова, соответствующие изменения в уставе Владивостока появятся к маю.

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