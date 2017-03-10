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07:57 (мск), источник: ТАСС

Politico: Шварценеггер может попытаться стать сенатором в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Актер австрийского происхождения и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может в будущем баллотироваться в Сенат Конгресса США. Об этом сообщила газета Politico.

Источник: AP 2017

Издание утверждает, что, по словам его источников, связанных с Республиканской партией в Калифорнии, Шварценеггер может попытаться стать американским законодателем в 2018 году. Актер до сих пор был сторонником партии республиканцев, однако, как отмечается в публикации, на должность сенатора он может попытаться претендовать в качестве независимого кандидата.

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Как подчеркивается в статье, официальный представитель актера Даниэла Кетчелл не исключил, что у Шварценеггера могут появиться такие планы. По словам пресс-секретаря, в настоящее время экс-губернатор в первую очередь намерен бороться против того, чтобы американские политики меняли границы избирательных округов в своих интересах перед выборами. При этом, Кетчелл отметил: «Мы не исключаем никаких вариантов для достижения этой цели».

Как говорится в статье, если экс-губернатор решит баллотироваться в верхнюю палату Конгресса США, он станет соперником, в частности, сенатора-демократа от Калифорнии Дайэнн Файнстайн. Ей в 2018 году исполнится 85 лет. По словам источника издания, Шварценеггер может предложить политическую платформу, которая будет противоположностью политического курса действующего американского лидера Дональда Трампа. В начале этого года пикировка между актером и республиканцем, одержавшим победу в президентской гонке в США, привлекла большое внимание СМИ.

Так, 7 января Трамп, который в то время еще официально не стал хозяином Белого дома, подверг Шварценеггера критике за низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice), ведущим которого тогда был экс- губернатор. Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что Шварценеггер «потерпел крах» с точки зрения популярности передачи. Республиканец подчеркнул, что, когда он вел шоу, его рейтинги были значительно выше. В 2015 году бизнесмена уволили с передачи из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США, в роли ведущего его сменил Шварценеггер.

Актер в ответ опубликовал видеообращение к Трампу, в котором пожелал хозяину Белого дома успехов и предложил ему вместе работать на благо США.

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