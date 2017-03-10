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07:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны рассказали о поступающих на вооружение самолетах Су-34

Воздушно-космические силы России получат в 2017 году 16 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов при посещении Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Общий объем заказа составит 92 таких самолета, добавил он.

Ранее о планах поставки в Вооруженные силы 16 самолетов Су-34 в текущем году сообщал источник «Интерфакса».

«График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем», — подчеркнул замминистра.

Борисов отметил высокие характеристики бомбардировщика Су-34. «Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения», — отметил генерал.

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С 2018 года авиазавод начнет модернизацию Су-34. «Мы обсудили с руководством завода и Объединенной авиастроительной корпорации планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018−2025 годы», — сказал Борисов.

«Думаю, что еще не раскрыты все возможности этого самолета. Это в первую очередь связано с тем, что мы сейчас завершаем ряд опытно-конструкторских работ по адаптации к нему новых авиационных средств поражения», — отметил замглавы военного ведомства.

Также Борисов отметил большой экспортный потенциал Су-34. По его словам, многие страны уже «начинают проявлять неподдельный интерес к этому самолету».

На данный момент ВКС России получили уже около сотни самолетов Су-34. На сегодняшний день он является основным ударным самолетом тактической авиации, строящимся в России. Машины этого типа заменяют в строевых частях бомбардировщики Су-24М советской постройки. Кроме того, в ноябре 2015 года стало известно, что на базе его планируется создать специализированные самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.

Су-34 создан на основе переработанной платформы Т-10, ставшей базовой для истребителей семейства Су-27, Су-30, Су-33, Су-35 и их модификаций. Самолет отличается большим радиусом действия (до 1130 километров в зависимости от вариантов загрузки и профиля полета), оснащен бронированной кабиной и современным прицельно-навигационным комплексом.

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