В Минобороны рассказали о поступающих на вооружение самолетах Су-34

Борисов отметил высокие характеристики бомбардировщика Су-34. «Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения», — отметил генерал.

Ранее о планах поставки в Вооруженные силы 16 самолетов Су-34 в текущем году сообщал источник «Интерфакса».

ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в этом году

С 2018 года авиазавод начнет модернизацию Су-34. «Мы обсудили с руководством завода и Объединенной авиастроительной корпорации планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018−2025 годы», — сказал Борисов.

«Думаю, что еще не раскрыты все возможности этого самолета. Это в первую очередь связано с тем, что мы сейчас завершаем ряд опытно-конструкторских работ по адаптации к нему новых авиационных средств поражения», — отметил замглавы военного ведомства.

Также Борисов отметил большой экспортный потенциал Су-34. По его словам, многие страны уже «начинают проявлять неподдельный интерес к этому самолету».

На данный момент ВКС России получили уже около сотни самолетов Су-34. На сегодняшний день он является основным ударным самолетом тактической авиации, строящимся в России. Машины этого типа заменяют в строевых частях бомбардировщики Су-24М советской постройки. Кроме того, в ноябре 2015 года стало известно, что на базе его планируется создать специализированные самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.