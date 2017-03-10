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07:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Усилить борьбу с городской пылью предлагают краевые депутаты

В парламенте сообщили о завершении работы над «дорожной картой».

Усилить борьбу с городской пылью предлагают краевые депутаты. ​А также посчитать все возможные источники загрязнения воздуха.

Депутаты на заседании комитета по природным ресурсам и экологии обсудили ход выполнения резолюции публичных слушаний от 7 апреля 2016 года «Об экологической ситуации в городе Красноярске, текущих и стратегических мерах по ее улучшению».

В парламенте сообщили о завершении работы над «дорожной картой». Проект включает несколько блоков, в том числе учет источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, инвентаризацию автономных источников теплоснабжения и объектов теплоэнергетики, включая котельные и бытовые печи частного сектора, мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, разработку сводного тома ПДВ Красноярска и сводную оценку рисков здоровью населения.

«Сегодня надо не только определять вредные вещества, но и устанавливать причины неприятного запаха. Кроме того, надо знать все источники загрязнения, а это не только КрАЗ, СГК, транспорт, но и предприятия малого и среднего бизнеса. Для сравнения: в Санкт-Петербурге контролируют выбросы у более чем 2 тыс. предприятий, в Красноярске — в десятки раз меньше», — цитирует пресс-служба Заксобарния председателя комитета по экологии Александра Симановского.

Добавим, разрабатывали «дорожную карту» ученые Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и представители министерства природных ресурсов края.

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