«Надо отнестись профессионально»: Пимашков поддержал трезвые пятницы
«Мы должны все бороться с этой бедой», — призвал бывший мэр.
«Мы должны все бороться с этой бедой», — призвал бывший мэр.
По мнению главного полицейского, в крае высока доля так называемой «пьяной преступности», поэтому следует объявить пятницу днем трезвости и запретить продажу алкоголя. Его инициатива вызвала споры, а накануне свое мнение по этому вопросу в ходе интервью на ГТРК высказал
«Здесь я поддержу любую инициативу, которая так или иначе сокращает продажу алкоголя в нашей стране, в Красноярском крае, в городе Красноярске. Но мы должны относиться к этому с учетом и истории, и того, что в свое время запрещали, — относиться профессионально. На мой взгляд, на сегодняшний день у нас нет такого органа, кто конкретно отвечает за это направление… Мы должны понять, что это комплексная проблема, и решать ее можно только комплексно — и ограничения, и убеждения, и пропаганда. Я сторонник государственной монополии на производство водки в стране.
Кроме того, в ходе интервью он рассказал, что за эти годы так и не стал москвичом и часто бывает в Красноярске. На вопрос о том, какое место в Красноярске является самым любимым, мэр стал рассказывать об острове Татышев.
Напомним, в конце прошлого года обнаружилось, что высаженный там яблоневый сад имеет определенную форму — с высоты птичьего полета можно разглядеть, что деревья расположены в виде слова «Петр».
Также Пимашков отметил зоопарк «Роев ручей». «Если я там в неделю раз не побывал, значит я