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08:03 (мск), источник: Newslab.ru

«Надо отнестись профессионально»: Пимашков поддержал трезвые пятницы

«Мы должны все бороться с этой бедой», — призвал бывший мэр.

Источник: AP 2017

Экс-мэр Красноярска и депутат Госдумы Петр Пимашков поддержал инициативу запрета продажи алкоголя по пятницам. Напомним, с таким предложением перед депутатами краевого Законодательного Собрания в феврале выступил новый главный полицейский Александр Речицкий.

По мнению главного полицейского, в крае высока доля так называемой «пьяной преступности», поэтому следует объявить пятницу днем трезвости и запретить продажу алкоголя. Его инициатива вызвала споры, а накануне свое мнение по этому вопросу в ходе интервью на ГТРК высказал экс-мэр Красноярска Петр Пимашков.

«Здесь я поддержу любую инициативу, которая так или иначе сокращает продажу алкоголя в нашей стране, в Красноярском крае, в городе Красноярске. Но мы должны относиться к этому с учетом и истории, и того, что в свое время запрещали, — относиться профессионально. На мой взгляд, на сегодняшний день у нас нет такого органа, кто конкретно отвечает за это направление… Мы должны понять, что это комплексная проблема, и решать ее можно только комплексно — и ограничения, и убеждения, и пропаганда. Я сторонник государственной монополии на производство водки в стране. По-другому, я считаю, эту проблему мы не решим… Мы должны все бороться с этой бедой», — призвал Пимашков.

Кроме того, в ходе интервью он рассказал, что за эти годы так и не стал москвичом и часто бывает в Красноярске. На вопрос о том, какое место в Красноярске является самым любимым, мэр стал рассказывать об острове Татышев.

Напомним, в конце прошлого года обнаружилось, что высаженный там яблоневый сад имеет определенную форму — с высоты птичьего полета можно разглядеть, что деревья расположены в виде слова «Петр».

Также Пимашков отметил зоопарк «Роев ручей». «Если я там в неделю раз не побывал, значит я как-то чувствовал себя не совсем хорошо», — признался он.

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