Министр транспорта Новосибирской области покинул свой пост

Министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов ушел в отставку по собственному желанию, проработав в должности почти четыре года.

И.о. министра транспорта назначен Евгений Раков, ранее занимавший должность заместителя Сергея Титова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Титов переходит на работу в «Сибмост» на должность президента компании. Инициатором назначения Сергея Титова на должность президента «Сибмоста» якобы выступил основной владелец компании Альберт Кошкин.

Сергей Титов родился в 1961 году в Петропавловске, окончил Сибирский автодорожный институт имени Куйбышева. С 1983 по 1985 год он работал в ГГПИ «Каздорпроект», с 1985 по 1990 год занимался комсомольской работой. С 2004 по 2010-й работал заместителем и первым заместителем начальника управления Государственного учреждения автомобильных дорог «Сибирь», в 2010—2012 годах занимал должность директора Воронежского филиала госкомпании «Российские автомобильные дороги», затем работал первым замом в главном управлении дорожного хозяйства Московской области. В мае 2013 года губернатором Василием Юрченко назначен министром транспорта Новосибирской области.