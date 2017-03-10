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08:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике.

Источник: Башинформ

Согласно документу, в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в Республике Башкортостан с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату смогут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.

Правительству Башкортостана поручено определить условия, порядок предоставления и использования единовременной социальной выплаты, предусмотрев их действие до 1 января 2019 года, а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Главы Республики Башкортостан.

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