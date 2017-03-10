Департамент управления имуществом Самары подозревают в нарушении закона о защите конкуренции

К антимопольщикам поступило заявление АО «Водные технологии», в котором сообщалось о передаче департаментом 421 муниципальногго объекта водоснабжения и водоотведения на праве хозяйственного ведения МП «Самараводоканал».

Однако передача прав в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться исключительно на основании договоров аренды или концессионных соглашений. Закрепление указанных объектов за унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения действующим законодательством не предусмотрено.

Таким образом, с момента официального опубликования ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» права владения и пользования объектами холодного водоснабжения и водоотведения, отдельными объектами, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на праве хозяйственного ведения за унитарными предприятиями закрепляться не могут.

Также согласно ч.1 ст. 15 закона «О защите конкуренции» органам местного самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Предоставление муниципального имущества конкретному хозяйствующему субъекту создает для данного субъекта преимущественные условия и препятствует доступу к муниципальному ресурсу неопределенного круга лиц, которые также могут иметь намерение приобрести вышеобозначенные права в отношении муниципального имущества, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

В связи с наличием в действиях департамента управления имуществом Самары признаков нарушения антимонопольного законодательства, Самарское УФАС России выдало 9 декабря 2016 г. предупреждение о необходимости отменить или изменить приказ «О закреплении на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием города Самары “Самараводоканал” муниципального имущества», а также отменить передачу объектов водоснабжения и водоотведения МП «Самараводоканал» и вернуть их в собственность муниципалитета до 3 февраля 2017 года.

Департамент не выполнил предупреждение Самарского УФАС России в установленный срок в связи с чем антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».