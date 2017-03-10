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09:12 (мск), источник: Интерфакс

Правительство поддержало законопроект о побуждении несовершеннолетних к суициду

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству с учётом замечаний терминологического и юридико-технического характера, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Законопроект был накануне внесен в Госдуму депутатом Ириной Яровой.

Законопроект предлагает ужесточить ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а также ввести повышенные меры ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить УК новыми статьями 1101 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 1102 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» и 1512 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

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