Правительство поддержало законопроект о побуждении несовершеннолетних к суициду

Законопроект был накануне внесен в Госдуму депутатом Ириной Яровой.

Законопроект предлагает ужесточить ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а также ввести повышенные меры ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить УК новыми статьями 1101 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 1102 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» и 1512 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».