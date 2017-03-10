Назначена дата выборов главы Таймыра

Сессия райсовета депутатов Таймыра озвучила дату выборов нового главы муниципального района. Имя руководителя станет известно 3 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Таймыра.

Документы от всех желающих занять пост главы территории будут приниматься с 11 марта. Конечный срок подачи заявок — 25 марта. Ответственным за прием документов назначен врио главы Таймыра Владимир Шишов.

«Определено, что конкурс состоится 3 апреля 2017 года в 15:00 в конференц-зале, расположенном на четвертом этаже дома 35 по улице Советская, в городе Дудинке Красноярского края», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Главу района выберет конкурсная комиссия из шести человек. Половину экспертов делегирует райсовет депутатов, а другую половину назначает губернатор Красноярского края. Известно, что от райсовета Таймыра в состав комиссии вошли Наталья Морозова, Алексей Федоров и Владимир Шишов.

Напомним, предыдущий руководитель Таймырского муниципального района Ильдар Джураев покинул свой пост в ноябре прошлого года. Чиновник ушел в отставку по собственному желанию.