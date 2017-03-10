Начальником ГУФСИН России по Самарской области назначен Рамиз Алмазов
В четверг, 9 марта, официальный
В четверг, 9 марта, официальный
Рамиз Алмазов был назначен начальником ГУФСИН России по Самарской области 17 декабря 2011 года указом президента РФ.
С ноября 2016 года он находился в статусе временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.
Рамиз Алмазов родился 11 апреля 1960 года в селе Далляр Дманисского района Грузинской СССР. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. В
Имеет государственные награды: медали «70 лет Вооруженных сил СССР», «За отличие в воинской службе», «За службу» I, II, III степени, «Ветеран