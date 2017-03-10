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09:28 (мск), источник: АиФ Самара

Начальником ГУФСИН России по Самарской области назначен Рамиз Алмазов

В четверг, 9 марта, официальный интернет-портал правовой информации опубликовал указ президента России Владимира Путина о назначении генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова начальником управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.

Рамиз Алмазов был назначен начальником ГУФСИН России по Самарской области 17 декабря 2011 года указом президента РФ.

С ноября 2016 года он находился в статусе временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.

Рамиз Алмазов родился 11 апреля 1960 года в селе Далляр Дманисского района Грузинской СССР. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. В уголовно-исполнительной системе начинал инспектором отдела безопасности в одном из пенитенциарных учреждений Республики Хакасия, руководил отделом безопасности, был заместителем начальника, а после и начальником колонии, осле чего назначен на должность заместителя начальника управления. В 2003 году возглавил уголовно-исполнительную систему Республики Тыва.

Имеет государственные награды: медали «70 лет Вооруженных сил СССР», «За отличие в воинской службе», «За службу» I, II, III степени, «Ветеран уголовно-исполнительной системы», «В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России», «За усердие в службе» I, II, степени, серебряную медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы», золотую медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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