Начальником ГУФСИН России по Самарской области назначен Рамиз Алмазов

Рамиз Алмазов был назначен начальником ГУФСИН России по Самарской области 17 декабря 2011 года указом президента РФ.

С ноября 2016 года он находился в статусе временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.

Рамиз Алмазов родился 11 апреля 1960 года в селе Далляр Дманисского района Грузинской СССР. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. В уголовно-исполнительной системе начинал инспектором отдела безопасности в одном из пенитенциарных учреждений Республики Хакасия, руководил отделом безопасности, был заместителем начальника, а после и начальником колонии, осле чего назначен на должность заместителя начальника управления. В 2003 году возглавил уголовно-исполнительную систему Республики Тыва.