Баглану Майлыбаеву и Николаю Галихину продлили арест
16 января
16 января
Баглану Майлыбаеву и Николаю Галихину продлили арест, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«7 марта Есильский районный суд № 2 Астаны продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Администрации Президента Баглану Майлыбаеву и заместителю заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Николаю Галихину до 12 мая», — сообщили в
Напомним, 12 января стало известно, что Баглан Майлыбаев был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента РК. 16 января