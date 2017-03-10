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09:01 (мск), источник: Tengrinews

Баглану Майлыбаеву и Николаю Галихину продлили арест

16 января пресс-служба КНБ РК сообщила о задержании Майлыбаева.

Источник: Tengrinews

Баглану Майлыбаеву и Николаю Галихину продлили арест, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

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«7 марта Есильский районный суд № 2 Астаны продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Администрации Президента Баглану Майлыбаеву и заместителю заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Николаю Галихину до 12 мая», — сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Напомним, 12 января стало известно, что Баглан Майлыбаев был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента РК. 16 января пресс-служба КНБ РК сообщила о задержании Майлыбаева. По данным КНБ, бывший заместитель руководителя Администрации Президента подозревается в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 185 «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов» УК РК.

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