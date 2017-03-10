Баглану Майлыбаеву и Николаю Галихину продлили арест, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

«7 марта Есильский районный суд № 2 Астаны продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Администрации Президента Баглану Майлыбаеву и заместителю заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Николаю Галихину до 12 мая», — сообщили в пресс-службе суда Астаны.