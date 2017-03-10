Сеул: два погибших в ходе протестов против импичмента президента

Как сообщают информагентства, один из погибших — 72-летний мужчина, который получил многочисленные травмы головы, выпав из полицейского автобуса напротив здания Конституционного суда.

Про личность второго погибшего информации не поступало.

Также сообщается, что в ходе протестов пострадали несколько журналистов. В частности, травмы головы получил оператор японского информационного агентства Киодо.

Ранее в пятницу Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак Кын Хе, которая оказалась в центре коррупционного скандала.

После этого тысячи сторонников президента вышли на улицы. Некоторые из них вели себя агрессивно, вступали в драку с полицейскими и забирались на полицейские машины, выставленные для оцепления вокруг суда.