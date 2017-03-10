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09:27 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Сеул: два погибших в ходе протестов против импичмента президента

Полиция Сеула сообщает о двух погибших в ходе протестных акций, участники которых выступают против решения суда об импичменте президента страны Пак Кын Хе.

Источник: Reuters

Как сообщают информагентства, один из погибших — 72-летний мужчина, который получил многочисленные травмы головы, выпав из полицейского автобуса напротив здания Конституционного суда.

Про личность второго погибшего информации не поступало.

Также сообщается, что в ходе протестов пострадали несколько журналистов. В частности, травмы головы получил оператор японского информационного агентства Киодо.

Ранее в пятницу Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак Кын Хе, которая оказалась в центре коррупционного скандала.

После этого тысячи сторонников президента вышли на улицы. Некоторые из них вели себя агрессивно, вступали в драку с полицейскими и забирались на полицейские машины, выставленные для оцепления вокруг суда.

Источник: Reuters

Суд признал вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей близкой подруге и советнику Чхве Сун Силь влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность.

Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции. В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
Александр Романский
Посмотрите на фото - там просто неизбежны несчастные случаи и инциденты. Так что органы тут не всесильны.
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Александр Романский
Я не знаю примеров такого влияния просто подруг, а не близких людей. На Горбачева влияла жена, на Ле Пен влияют деньги Путина, но вот подруга на подругу... домысливайте сами)))
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А Б
Налицо просчёт правоохранительных органов страны, не обеспечивших должный уровень безопасности участников протестного движения.
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