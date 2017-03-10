Лукашенко и король Бельгии обменялись поздравлениями

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Бельгии Филиппа с 25-летием установления между странами дипломатических отношений, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.

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«За четверть столетия между двумя странами налажены плодотворные связи в областях экономики, науки, образования, культуры, спорта», — говорится в поздравлении президента.

Лукашенко также особо поблагодарил бельгийские семьи, которые ежегодно принимают детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. По словам белорусского лидера, он уверен, что дружба между странами будет крепнуть в интересах народов и Беларуси, и Бельгии.

Король Филипп в ответном поздравлении подчеркнул, что за 25 лет оба государства развивали сотрудничество в различных сферах, что способствовало углублению отношений.