Министр Дуйсенова объяснила разницу в зарплатах мужчин и женщин

«Если посмотреть учителя-женщину (и учителя-мужчину — прим. редакции), преподающих математику, то в Астане, Алматы, Актобе, в ЮКО назначают одинаковую зарплату. Потому что у них единые стандарты преподавания, предоставления услуг. Если касаться заработной платы, к примеру, в горнодобывающей отрасли во вредном производстве и других, да, у них есть разница в заработной плате. В связи с тем, что сложность работы, специфика работы. Вот в этой связи сказать, что дискриминация заработной платы есть, я с этим не согласна. Это зависит от объема, сложности и от условий работы», — ответила министр на вопросы журналистов на пресс-конференции в правительстве.

Министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова прокомментировала претензию о разнице между зарплатами мужчин и женщин, прозвучавшую на марше феминисток в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По мнению министра труда и социальной защиты РК, женщины в Казахстане больше заняты в сфере услуг.

«И нужно признать, что женщины у нас работают в сфере услуг, социальной сфере. И у нас есть даже перечень производств, где запрещен труд женщин. Очень много льгот по Трудовому кодексу для женщин, для беременных, для женщин, имеющих ребенка до одного года, до трех лет. Это все сказывается на заработной плате. Поэтому здесь нам надо, наверное, подходить с учетом выполняемого объема работы», — добавила Тамара Дуйсенова.

Напомним, 8 марта в Алматы прошел марш феминисток. Марш продлился менее десяти минут. Активисты движения KazFem выкрикивали лозунги и в руках держали различные плакаты.

«До сих пор остается разрыв в зарплатах до 31 процента. В составе правительства далеко не 50 процентов женщин. До сих пор существует угроза изнасилования», — объяснила ранее суть акции активистка движения KazFem Вероника Фонова.