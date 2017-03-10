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10:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Борьба «с теневиками» поможет наполнить казну Хабаровского края — Пудовкина

Председатель краевого комитета по бюджету и налогам прокомментировала ситуацию с ростом кредитных обязательств региона.

Источник: duma.khv.ru

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Исправить ситуацию с ростом долга Хабаровского края поможет принятие мер по теневому бизнесу и уменьшение отчислений в федеральный центр. Однако количество займов, взятых краем, будет расти, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Наталия Пудовкина.

Напомним, ранее сообщалось, что Хабаровский край оказался вторым в рейтинге самых закредитованных регионов в Дальневосточном федеральном округе. По словам депутата Наталии Пудовкиной, на данный момент долг составляет 55, 4% доходов края. Изменить ситуацию, по мнению парламентария, поможет выведение «теневого» бизнеса на легальное положение и перераспределение налогов.

— Есть очень много индивидуальных предпринимателей, которые не зарегистрированы и соответственно, не платят налоги. Вот она, доходная база. Помимо этого, необходимо пересмотреть межбюджетные отношения. 53% налогов уходит в федеральный центр. Эту цифру необходимо уменьшить, — считает Наталия Пудовкина.

Как рассказала «единоросс», кредитные обязательства края начали расти после 2013 гг. До того времени край был должен около 20−30% процентов от общих доходов, что, по словам председателя комитета по бюджету, является нормальной ситуацией.

— Сейчас этот процент с каждым годом растет. На первое полугодие госдолг Хабаровского края составляет 55, 4% от доходов края. Федеральное правительство, конечно же, видит эту ситуацию и выделяет бюджетные кредиты сроком на три года, — пояснила Наталия Пудовкина.

Заметим, что ранее депутат оппозиции Виктор Постников отрицательно отзывался о количестве социальных обязательств, которые взвалило на себя правительство. Но председатель комитета по бюджету считает, что исполнение этих обязательств должно стоять у региона на первом месте.

— У нас возникли дополнительные социальные выплаты, с которыми надо работать. Но отрицать не буду, ситуация сложная, край большой. И пока, к сожалению, долг будет расти, — заверила Наталья Пудовкина.

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