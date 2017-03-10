В Нижнем Новгороде в 2017 году начнется строительство двух детских садов

«В регионе идет жилищное строительство, появляются новые жилые микрорайоны, куда заселяются, прежде всего, молодые семьи с детьми. Разумеется, там нужно обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру — детсады, школы. Поэтому в областном центре в этом году начнется строительство двух детских садов: в жилом комплексе “Зенит” на 110 мест и микрорайоне “Бурнаковский” на 300 мест», — заявил Валерий Шанцев.

Эксперты отметили, что, несмотря на завершение федеральной программы ликвидации очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет, губернатор принял решение продолжить строительство дошкольных учреждений в регионе.

«Да, сегодня очередность в детсады в Нижегородской области ликвидирована, но рождаемость растет, значит, потребность в садиках будет только увеличиваться. Наша область отличается тем, что даже после прекращения федерального финансирования власть изыскивает способы продолжать социальное строительство», — отметил председатель комитета Законодательного собрания региона по социальным вопросам Надир Хафизов.