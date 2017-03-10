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10:32 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде в 2017 году начнется строительство двух детских садов

Строительство двух детских садов — в жилом комплексе «Зенит» и в микрорайоне «Бурнаковский» — начнется в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщил губернатор Валерий Шанцев в ходе инспекции нового детского сада в Богородске.

«В регионе идет жилищное строительство, появляются новые жилые микрорайоны, куда заселяются, прежде всего, молодые семьи с детьми. Разумеется, там нужно обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру — детсады, школы. Поэтому в областном центре в этом году начнется строительство двух детских садов: в жилом комплексе “Зенит” на 110 мест и микрорайоне “Бурнаковский” на 300 мест», — заявил Валерий Шанцев.

Эксперты отметили, что, несмотря на завершение федеральной программы ликвидации очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет, губернатор принял решение продолжить строительство дошкольных учреждений в регионе.

«Да, сегодня очередность в детсады в Нижегородской области ликвидирована, но рождаемость растет, значит, потребность в садиках будет только увеличиваться. Наша область отличается тем, что даже после прекращения федерального финансирования власть изыскивает способы продолжать социальное строительство», — отметил председатель комитета Законодательного собрания региона по социальным вопросам Надир Хафизов.

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