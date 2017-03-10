Павел Филип потребовал найти пути решения проблем на ГП «Железная дорога Молдовы»
Павел Филип потребовал найти пути решения проблем на предприятии «Железная дорога Молдовы».
Павел Филип потребовал найти пути решения проблем на предприятии «Железная дорога Молдовы».
На заседании кабмина премьер подчеркнул, что необходимо найти деньги на реорганизацию учреждения, в том числе кредиты или гранты от международных финансовых учреждений.
Он поручил Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры разработать план действий по устранению существующих проблем. Глава правительства отметил важность прямого диалога между ведомством и сотрудниками предприятия.
«Есть финансовые организации, готовые предоставить деньги на реорганизацию и реформирование предприятия “Железная дорога”. Европейский банк реконструкции и развития готов был дать деньги на проведение оптимизации персонала», — говорит