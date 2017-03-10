Павел Филип потребовал найти пути решения проблем на ГП «Железная дорога Молдовы»

На заседании кабмина премьер подчеркнул, что необходимо найти деньги на реорганизацию учреждения, в том числе кредиты или гранты от международных финансовых учреждений.

Он поручил Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры разработать план действий по устранению существующих проблем. Глава правительства отметил важность прямого диалога между ведомством и сотрудниками предприятия.