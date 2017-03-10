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09:47 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип потребовал найти пути решения проблем на ГП «Железная дорога Молдовы»

Павел Филип потребовал найти пути решения проблем на предприятии «Железная дорога Молдовы».

Источник: Publika.md

На заседании кабмина премьер подчеркнул, что необходимо найти деньги на реорганизацию учреждения, в том числе кредиты или гранты от международных финансовых учреждений.

Он поручил Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры разработать план действий по устранению существующих проблем. Глава правительства отметил важность прямого диалога между ведомством и сотрудниками предприятия.

«Есть финансовые организации, готовые предоставить деньги на реорганизацию и реформирование предприятия “Железная дорога”. Европейский банк реконструкции и развития готов был дать деньги на проведение оптимизации персонала», — говорит премьер-министр Павел Филип.

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