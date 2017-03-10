Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию
Об этом сообщила
Об этом сообщила
Нурсултан Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
«Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», сообщила
Напомним, принятый Парламентом и представленный на подпись Главе государства закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» был направлен в Конституционный совет 6 марта 2017 года. Он предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.
В ходе обсуждения депутаты предложили оставить за Президентом возможность назначать министра внутренних дел, лишать гражданства только террористов, а также вновь поддержали идею отображения имени первого Президента в наименовании столицы и объектов страны, однако последнее предложение в итоговый список поправок не вошло.