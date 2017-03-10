Нурсултан Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

«Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», сообщила пресс-служба Акорды в Twitter.

Напомним, принятый Парламентом и представленный на подпись Главе государства закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» был направлен в Конституционный совет 6 марта 2017 года. Он предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

В ходе обсуждения депутаты предложили оставить за Президентом возможность назначать министра внутренних дел, лишать гражданства только террористов, а также вновь поддержали идею отображения имени первого Президента в наименовании столицы и объектов страны, однако последнее предложение в итоговый список поправок не вошло.