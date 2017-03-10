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10:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Юревича не будут допрашивать по делу Цыбко

Экс-глава региона тяжело болен и находится на лечении в Израиле.

Озерская Фемида не будет допрашивать бывшего губернатора Михаила Юревича до его возвращения из Израиля. Судья, которая ведет дело экс-сенатора Константина Цыбко, отклонила соответствующее ходатайство стороны защиты, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, Михаил Юревич должен выступить в этом процессе свидетелем, но сейчас он — на лечении в израильской клинике. Фемида сочла, что если бывший чиновник тяжело болен, то под вопросом его допрос в принципе. Если же здоровье позволяет давать показания, то ничто не мешает экс-главе региона отлучиться из больницы и приехать в Озерск.

Между тем Озерский городской суд официально опроверг какую-либо причастность бывшего сенатора Константина Цыбко к смене руководства: Людмила Царькова уходит в почётную отставку, в связи с достижением 12-летнего председательского стажа. Что соответствует федеральному закону «О статусе судей».

«Ранее распространялись сведения о том, что по инициативе подсудимого “сняли” прокурора, следователя и даже судью… Однако все эти лица не только продолжают работать, но и успешно повышают свой профессиональный уровень, а место, которое занимает Цыбко К. В., — называется “скамья подсудимых”. И это на сегодняшний день — факт», — говорится на сайте Озерского городского суда Челябинской области.

Добавим, в уголовном деле бывшего сенатора Цыбко — два преступных эпизода. Оба — «получение взятки в особо крупном размере». В сумме не менее 28 миллионов рублей.

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