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10:01 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов подписал указ о назначении главного архитектора Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Анны Царевой на должность главного архитектора Республики. Соответствующий документ опубликован на сайте крымского правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Цареву Анну Вячеславовну на должность uлавного архитектора Республики Крым», — говорится в указе.

В конце декабря прошлого года бывший главный архитектор РК — заместитель министра строительства и архитектуры Республики Александр Кузнецов подтвердил, что покинул свой пост. Позже, в ходе селекторного совещания в Совете министров РК, глава Крыма пояснил, что отставка Кузнецова объясняется невыполнением им поставленных задач.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), крымские депутаты переподчинили должность главного архитектора Крыма главе Республики. Соответствующее решение принято на сессии Государственного совета РК в конце января.

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