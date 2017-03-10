Ольга Голодец: «Средняя зарплата в Крыму — 25 245 рублей, в Севастополе — 26 895 рублей»

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что крымчане и севастопольцы в прошлом году стали в финансовом плане более благополучными: Реальные доходы населения в Республике Крым в минувшем году выросли на 8,6%, в Севастополе — на 4,1%;.

Средняя зарплата в РК в 2016 году увеличилась до 25 245 рублей. Это составляет 68,7% от средней заработной платы по РФ, которая составляет 36 746 рублей;.

В Севастополе средняя зарплата выросла на 5,3% до 26 895 рублей. Кроме того, в Крыму и Севастополе не выросла безработица, а увеличилось количество новых рабочих мест. Это тоже очень позитивная динамика, — цитирует Ольгу Голодец РИА Крым.