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10:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В МККК сообщили, как ускорить поиск пропавших без вести в Донбассе

Президент Международного комитета Красного Креста сообщил, что очень часто возникает вопрос, как переправить данные людей с одной стороны на другую сторону конфликта.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Разработка аналога «дорожной карты» поможет ускорить процесс поиска пропавших без вести на неподконтрольной властям территории Донбасса, сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Ранее первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко заявила, что власти настаивают на допуске представителей МККК на неподконтрольную территорию Донбасса и их привлечение к процессу поиска пропавших без вести.

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«Вопрос без вести пропавших очень сложный. Тут необходимо сделать какой-то аналог “дорожной карты”, каким образом эта проблема будет решаться. И, конечно, очень часто стоит вопрос, как переправить данные людей с одной стороны на другую сторону этого конфликта. Тут необходимо придерживаться законодательства», — сказал Маурер на пресс-конференции в Киеве.

Он также заявил, что сделал предложения обеим сторонам конфликта по ускорению процесса поиска без вести пропавших.

«Я сделал предложения обеим сторонам этого конфликта, что необходимо ускорить процесс идентификации людей, которые считаются пропавшими без вести. И МККК со своей стороны готов выполнять роль независимого фасилитатора, который сможет наладить контакты по обе стороны линии разграничения», — сказал Маурер.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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