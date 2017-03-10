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11:08 (мск), источник: Обозреватель

В ГПУ назвали фамилии нардепов, которых вызывают на допрос

Генпрокуратура ведет расследование дела о захвате Луганской ОГА весной 2014 года.

Народные депутаты Украины Андрей Билецкий (внефракционный) и Андрей Левус («Народный фронт») вызываются на допрос в качестве свидетелей в Генеральную прокуратуру.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

ГПУ ведет расследование дела о захвате Луганской Облгосадминистрации весной 2014 года.

Как сообщал «Обозреватель», Генеральная прокуратура вызвала на допрос четырех народных депутатов в связи с возможной неуплатой налогов.

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