В ГПУ назвали фамилии нардепов, которых вызывают на допрос
Генпрокуратура ведет расследование дела о захвате Луганской ОГА весной 2014 года.
Генпрокуратура ведет расследование дела о захвате Луганской ОГА весной 2014 года.
Народные депутаты Украины Андрей Билецкий (внефракционный) и Андрей Левус («Народный фронт») вызываются на допрос в качестве свидетелей в Генеральную прокуратуру.
Об этом в своем Facebook сообщила
ГПУ ведет расследование дела о захвате Луганской Облгосадминистрации весной 2014 года.
Как сообщал «Обозреватель», Генеральная прокуратура вызвала на допрос четырех народных депутатов в связи с возможной неуплатой налогов.