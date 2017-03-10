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11:04 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: работа правоохранителей по профилактике правонарушений должна быть действенной

10 марта, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Работа правоохранителей по профилактике правонарушений должна быть практической и действенной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по рассмотрению итогов деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Проблем в сфере правоохранительной деятельности, к сожалению, еще хватает. Прежде всего, в вопросах обеспечения надлежащего взаимодействия в процессе профилактики и предупреждения правонарушений, раскрытия и расследования преступных деяний, исключения дублирования и формализма в работе, полноты возмещения ущерба, причиненного преступлениями, — сказал Президент. — Особо я хотел бы подчеркнуть вопрос профилактики».

При этом, подчеркнул глава государства, правоохранительные органы не должны заниматься одними разговорами — этого недостаточно. Профилактическая работа должна быть практической и действенной.

Александр Лукашенко отметил, что на это обращалось внимание при рассмотрении декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» на недавнем совещании. «Именно этот декрет как раз направлен на профилактику. Это мощное профилактическое действие. Я обращал внимание нашего министра внутренних дел прежде всего на эту проблему. Почему? Потому что человек неработающий (вы лучше меня это знаете) — это будущий преступник, — обратил внимание Президент. — Должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению преступлений в будущем. Это не только наши разговоры и увещевания».

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Кроме того, по словам главы государства, надо уделять особое внимание негативным процессам, которые происходят вокруг Беларуси.

«Террористические акты в странах Западной Европы, в том числе совершаемые радикально новыми способами. Кибератаки на объекты инфраструктуры государств, потоки мигрантов, военный конфликт в Украине. Эти факторы не могут не затрагивать интересы Беларуси. Равно как и не могут поэтому нами не учитываться, — заявил Александр Лукашенко. — Уже сегодня белорусское общество столкнулось с ранее неизвестными преступными проявлениями. Поэтому нам необходимо своевременно и эффективно отвечать на все возникающие риски, вызовы и угрозы безопасности наших граждан и государства».

На сегодняшнем совещании планируется рассмотреть итоги работы правоохранительных органов в прошедшем году, а также вопросы их дальнейшего развития. Президент обратил внимание: «Это мероприятие традиционное, поскольку в том или ином формате подобные совещания с правоохранительными органами мы проводили и ранее. Что его отличает — это максимально широкое представительство всех ветвей власти. Это мое требование, поскольку вопросы обеспечения безопасности граждан — наиважнейшие для любого государства».

Вместе с тем глава государства отметил, что в Беларуси обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в целом является стабильной и контролируемой. За последние 10 лет преступность снизилась практически в два раза. Растет и раскрываемость преступных деяний. По последним международным оценкам, в глобальных рейтингах верховенства права и противодействия коррупции Беларусь значительно улучшила свои позиции и находится на гораздо более высоких местах по сравнению не только со странами СНГ, но и рядом европейских государств.

Такая положительная динамика, по мнению главы государства, во многом обусловлена системными преобразованиями в правоохранительной и судебной сфере, которые проведены в последние годы. Это создание Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз, образование единой системы судов общей юрисдикции под руководством единого высшего судебного органа — Верховного суда.

«В результате этих преобразований у нас сформированы четкие, современные подходы к организации деятельности правоохранительных органов, разграничению их компетенции, сбалансированности усилий по обеспечению законности и правопорядка, — пояснил белорусский лидер. — Если это не так и есть какие-то здесь вопросы с пересечением функций, кто-то кем-то недоволен или кто-то кому-то мешает работать, прошу на эту тему высказаться и ни в коем случае не замалчивать проблемные вопросы в плане системности, скоординированности и четкости действий правоохранительных органов».

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