Новый состав Общественной палаты формируют в Приморье

Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.

На заседании комитета по региональной политике и законности депутаты утвердили список представителей общественных организаций для избрания в Общественную палату Приморского края от краевого парламента. Имена кандидатов будут внесены в бюллетень для тайного голосования на очередном заседании Законодательного Собрания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

В список вошли 34 человека, выдвинутых общественными организациями:

Валентин Андрейцев (Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Родник»),

Ксения Большакова (Общественная организация «Приморский краевой клуб служебного собаководства»),

Виталий Веркеенко (Приморское региональное объединение работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье»),

Татьяна Вшивкова (Приморская региональная организация профессионального союза работников Российской академии наук),

Павел Гетман (Некоммерческое партнерство «Лига торговых предпринимателей»),

Александр Ивашкин (Приморская региональная общественная организация «Ассоциация выпускников ИШ ДВФУ-ДВГТУ-ДВПИ»),

Андрей Караваев (Региональная общественная организация «Федерация водно-моторного спорта Приморского края»),

Александр Кирилюк (Общественная организация «Федерация бильярдного спорта Приморского края»),

Алексей Кравец (Общественная организация «Федерация видсерфинга и кайтсерфинга Приморского края»),

Павел Курманов (Некоммерческий фонд ветеранов разведки, контрразведки и дипломатической службы за духовное возрождение Отечества «Честь и достоинство»),

Анатолий Лебедев (Приморская краевая общественная организация «Бюро региональных общественно-экологических компаний — ОО БРОК»),

Ирина Медведева (Приморская региональная общественная организация «Совет многодетных родителей»),

Сергей Надь (Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур “Бизнес против коррупции” в Приморском крае»),

Александр Николаев (Приморская ассоциация автомобильных школ),

Алексей Обовской (Приморская региональная детско-юношеская общественная военно-патриотическая организация «Спецназ»),

Юлия Пак (Общественная организация «Союз предпринимателей Приморского края «Южноприморский»),

Николай Першин (Некоммерческое партнерство «Союз ветеранов госбезопасности Приморского края»),

Наталья Платонова (Некоммерческое партнерство организаций Приморского края по содействию в улучшении обслуживания в сфере миграционных отношений «Центр содействия иммиграции по Приморскому краю»),

Игорь Поляков (Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Приморского края»),

Сергей Пушкарев (Приморская региональная общественная организация «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений»),

Валерий Рябов (Приморская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов),

Евгений Рябов (Общественная организация «Ассоциация юристов Приморья»),

Константин Сиденко (Общественная организация Владивостокское морское собрание),

Вероника Сипачева (Автономная некоммерческая организация по развитию молодежных инициатив «Молодежное Правительство Приморского края»),

Мария Смотриковская (Общественная организация «Приморская краевая Федерация физической культуры и спорта инвалидов опорно-двигательного аппарата»),

Алексей Сузанский (Общественная организация социальной поддержки и защиты ветеранов боевых действий на территории Российской Федерации, на территории других государств и семей погибших ветеранов «Контингент» Приморского края),

Елена Текиева (Приморский краевой общественный благотворительный фонд защиты материнства и детства «Мама»),

Любовь Терендина (Приморское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз — Надежда России»),

Татьяна Ткаченко (Региональная общественная организация «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица»),

Владимир Фионов (Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Приморского края»),

Андрей Черных (Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Приморского края»),

Евгений Шестопалов (Приморское краевое общественное учреждение «Институт вертеброневрологии и мануальной медицины»),

Евгений Шкарупа (Региональная молодежная общественная организация «Клуб молодых предпринимателей Приморского края»),

Валерий Яшин (Приморская региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации).

«Общественная палата должна быть независимым органом, который защищает интересы общества, — считает председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. — Главное требование к кандидатам — они должны быть выдвинуты теми организациями, которые осуществляют юридическую, правовую защиту людей, живущих в Приморском крае. Этим, я думаю, объясняется довольно широкое участие тех, кто хотел бы стать членом Общественной палаты».

Напомним, что в Общественную палату Приморского края входит 30 человек, которые избираются на 3 года. Законодательное Собрание имеет право выдвинуть 10 человек, еще 10 — губернатор Приморского края, а уже избранные члены определяют состав остальной трети палаты из числа кандидатур, которые представят общественные организации.

Основная цель Общественной палаты Приморского края — обеспечение взаимодействия населения, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления.