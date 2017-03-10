В Приморье применят атомные минометы

Кроме тяжелых орудий, огонь будут вести ствольная и реактивная артиллерия, ракетные соединения. С воздуха их позиции прикроют силы наземной ПВО, штурмовая и армейская авиация. Артиллерийские сборы продлятся до апреля.

240-миллиметровый самоходный миномет «Тюльпан» — самое большое орудие в своем классе, способное метать 230-килограммовые мины на 19 километров. Заряжание механизировано, в транспортном положении пятиметровый ствол миномета укладывается на броню ходовой части.