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11:18 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье применят атомные минометы

— В рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений Восточного военного округа на полигонах Амурской области и Приморского края 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан» и 203-миллиметровые самоходные пушки «Малка» поразят неподвижные укрепленные и групповые цели с закрытых позиций и прямой наводкой, — рассказали военные.

Кроме тяжелых орудий, огонь будут вести ствольная и реактивная артиллерия, ракетные соединения. С воздуха их позиции прикроют силы наземной ПВО, штурмовая и армейская авиация. Артиллерийские сборы продлятся до апреля.

240-миллиметровый самоходный миномет «Тюльпан» — самое большое орудие в своем классе, способное метать 230-килограммовые мины на 19 километров. Заряжание механизировано, в транспортном положении пятиметровый ствол миномета укладывается на броню ходовой части.

В арсенал «Тюльпанов» входят кассетные, фугасные боеприпасы — в том числе управляемый снаряд «Смерчак», — и тактическая ядерная мина мощностью две килотонны в обычном и активно-реактивном вариантах. В СССР специально для миномета были разработаны зажигательная мина «Сайда», начиненная напалмом, а также нейтронные боеприпасы «Смола» и «Фата».

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