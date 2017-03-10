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12:25 (мск), источник: УралПолит.ру

Губернаторы обсудили с Холманских развитие Полярного Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге прошло окружное совещание по вопросам применения высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организаций оборонно-промышленного комплекса УрФО в проектах по развитию Полярного Урала.

Источник: Reuters

Совещание проводит заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев.

«В совещании принимают участие губернаторы Свердловской и Курганской областей Евгений Куйвашев и Алексей Кокорин, первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители организаций промышленности, представители государственных корпораций, представители научных и образовательных организаций», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе полпреда президента в УрФО.

Перед совещанием Олег Бочкарев и заместитель полномочного представителя Президента РФ Александр Моисеев осмотрели выставку высокотехнологичной продукции промышленных предприятий ОПК.

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