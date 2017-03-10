Губернаторы обсудили с Холманских развитие Полярного Урала
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге прошло окружное совещание по вопросам применения высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организаций
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге прошло окружное совещание по вопросам применения высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организаций
Совещание проводит заместитель председателя коллегии
«В совещании принимают участие губернаторы Свердловской и Курганской областей Евгений Куйвашев и Алексей Кокорин, первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители организаций промышленности, представители государственных корпораций, представители научных и образовательных организаций», — сообщили «УралПолит.Ru» в
Перед совещанием Олег Бочкарев и заместитель полномочного представителя Президента РФ Александр Моисеев осмотрели выставку высокотехнологичной продукции промышленных предприятий ОПК.