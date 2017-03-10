Свердловский экс-министр Белявский «сдался» ФСБ
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Источники «Уралинформбюро» в правоохранительных органах подтвердили задержание бывшего министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского.
Белявский внезапно исчез из России в мае 2016 года, написав заявление о добровольной отставке. По некоторым данным, он на автомобиле выехал в Германию. Также Белявский
По имеющейся информации,
При этом эксперты утверждают, что вряд ли Белявскому угрожает реальное уголовное наказание. Именно потому он и вернулся в Россию, где его ждал ордер на арест.
Следует отметить, что свердловские чекисты «трясут» уже третьего члена правительства Свердловской области. Первым был глава МУГИСО Алексей Пьянков, затем «под горячую руку» ФСБ попал министр транспорта и связи Александр Сидоренко. Но в обоих случаях возбужденные уголовные дела рассыпаются на глазах. Есть предположение, что вслед за Белявским претензии могут предъявить свердловскому министру спорта Леониду Рапопорту.