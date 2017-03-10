Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
«Победа» объявила дату начала полетов в Турцию
Александр Овечкин впервые станет отцом
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский экс-министр Белявский «сдался» ФСБ

Вернувшись из-за границы.

Источник: УралИнформБюро

Источники «Уралинформбюро» в правоохранительных органах подтвердили задержание бывшего министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского. Экс-чиновник, объявленный в федеральный розыск, по сути, добровольно сдался в руки чекистов, прилетев из-за рубежа в аэропорт Пулково.

Белявский внезапно исчез из России в мае 2016 года, написав заявление о добровольной отставке. По некоторым данным, он на автомобиле выехал в Германию. Также Белявский какое-то время пробыл в Израиле.

По имеющейся информации, экс-министра могут подозревать в корысти при закупке медикаментов и техники. В медицинских кругах Свердловской области циркулирует информация, что при Белявском подведомственные больницы снабжались по контрактам, заключенным под его непосредственном контролем.

При этом эксперты утверждают, что вряд ли Белявскому угрожает реальное уголовное наказание. Именно потому он и вернулся в Россию, где его ждал ордер на арест.

Следует отметить, что свердловские чекисты «трясут» уже третьего члена правительства Свердловской области. Первым был глава МУГИСО Алексей Пьянков, затем «под горячую руку» ФСБ попал министр транспорта и связи Александр Сидоренко. Но в обоих случаях возбужденные уголовные дела рассыпаются на глазах. Есть предположение, что вслед за Белявским претензии могут предъявить свердловскому министру спорта Леониду Рапопорту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге внедорожник на час остановил трамваи
Четверо россиян были на борту упавшего близ Стамбула вертолета
Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Лукашенко назвал неработающих граждан будущими преступниками
Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников Почти все они стоят, как яхта или коттедж. А умение ездить по дорогам и без них считайте бонусом. Или обузой?
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь